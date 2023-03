All'Udinese di Sottil basta un gol di Rodrigo Becao nella ripresa per tornare a vincere dopo sei giornate. Il brasiliano sfrutta un calcio d'angolo e una deviazione di Luperto per battere Perisan, ancora in campo al posto di Vicario infortunato, e regalare i tre punti ai suoi. Terza sconfitta di fila per l'Empoli che spreca nel primo tempo con Satriano prima e Caputo poi. Non basta la vivacità di Baldanzi nel secondo tempo per raddrizzare il risultato