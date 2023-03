La sfida di San Siro tra Milan e Salernitana chiude la 26^ giornata del campionato di Serie A. Due sole novità per Pioli che schiera Saelemaekers a destra e Bennacer con Krunic a centrocampo. Paulo Sousa sceglie Dia come terminale offensivo e inserisce Kastanos con Candreva a supporto. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su SKy Go, anche in HD