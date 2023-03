Turnover per Inzaghi in vista del Porto: Handanovic in porta e D'Ambrosio in difesa con Darmian che scala in fascia. Si rivede Brozovic dall'inizio, davanti Lukaku in coppia con Lautaro Martinez. Semplici passa alla difesa a tre, schiera Shomurodov con Nzola e rinuncia inizialmente a Verde ed Ekdal. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky