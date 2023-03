Va alla Juve il derby d'Italia, decide Kostic. Parte bene l'Inter con Barella ma sono i bianconeri a sbloccare con un mancino in diagonale del serbo al 23'. Secondo tempo molto combattuto, Chiesa entra ed esce per un problema fisico. Per Allegri è la sesta vittoria nelle ultime sette giornate: -4 dall'Atalanta sesta e -7 dal Milan quarto. L'Inter resta terza

LA CLASSIFICA