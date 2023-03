La Lazio torna a vincere due derby in campionato nella stessa stagione dopo 11 anni. Zaccagni regala una vittoria fondamentale ai biancocelesti per la qualificazione alla prossima Champions League: ora la Roma insegue a cinque punti di distanza. Giallorossi rimasti in 10 per il rosso a Ibanez (doppia ammonizione) al 32'. La squadra di Sarri concretizza il suo forcing al 65' poi si salva su un'autorete di Casale annullata per fuorigioco di Smalling. Dopo il fischio finale rosso anche per Cristante e Marusic