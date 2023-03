Le scelte ufficiali di Allegri

• JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic. All. Allegri

• Nella Juve Di Maria parte dalla panchina (così come Chiesa), gioca Soulé alle spalle di Vlahovic. De Sciglio sulla destra e conferma per Gatti in difesa, dal 1' insieme a Bremer e Danilo. Conferme anche in mezzo per Fagioli, Locatelli e Rabiot così come per Kostic sulla sinistra.