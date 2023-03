Salernitana-Bologna, le probabili formazioni: Dia centravanti, Arnautovic no

All'Arechi alle 18 la Salernitana cercherà di allontanarsi ancora un po' di più dalle zone pericolose della classifica dopo l'ottimo punto strappato lunedì sera a San Siro contro il Milan. Dovrà affrontare però una delle squadre più in forma del campionato, il Bologna reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio a reti inviolate e con l'Europa nel mirino. Paulo Sousa dovrebbe schierare ancora Dia da centravanti, mentre nel Bologna Arnautovic siederà sempre in panchina Condividi

Registi a confronto, anche se la notte degli Oscar è passata da quasi una settimana. Paulo Sousa e Thiago Motta si sfidano all'Arechi per prolungare il buon momento delle loro squadre. La Salernitana è imbattuta da tre partite con un solo gol subito dal Milan a San Siro, ma ha bisogno di una vittoria importante per allontanarsi dal terzultimo posto, mentre il Bologna prova a restare in scia al settimo posto "europeo", per ora occupato dalla Juventus.

Fuori Piatek, Dia supportato da Candreva-Kastanos Il tecnico portoghese vuole proseguire sulla scia di quanto visto a San Siro. Boulaye Dia, autore del pareggio decisivo a Milano lunedì, sarà ancora centravanti, supportato dal duo Candreva-Kastanos. Ciò significa che Piatek partirà ancora dalla panchina. Con Candreva avanzato, conferma scontata per Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. Bohinen favorito su Maggiore per affiancare Coulibaly in mediana. La linea difensiva Pirola-Daniliuc-Gyomber è ormai troppo collaudata per essere toccata, anche per gli infortuni di Fazio e Troost Ekong. PROBABILE FORMAZIONE SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa