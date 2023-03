Dopo il pareggio di San Siro contro la Salernitana, il Milan vuole tornare alla vittoria e affronta l'Udinese alla Dacia Arena. Ibra torna titolare, Theo con l'influenza è out: gioca Ballo Touré. In campo Brahim e Leao. Sottil sceglie Success come partner di Beto. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD