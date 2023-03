Serie A

Finisce 1-1 il derby lombardo tra Monza e Cremonese, con i grigiorossi sempre in zona retrocessione. Pari anche tra Salernitana e Bologna. Negli anticipi del venerdì, l'Atalanta torna alla vittoria in rimonta in casa contro l'Empoli. Non smette più di vincere il Sassuolo, trionfatore anche sullo Spezia. In programma sia Juventus-Inter che il derby di Roma. Ecco la classifica di Serie A, che vede sempre saldamente in testa il Napoli