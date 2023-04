Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni: Hojlund accanto a Zapata

Scelte obbligate in attacco per Ballardini che schiera Tsadjout e Dessers. Ancora out Chiriches. Gasperini potrebbe optare per la soluzione tutta colombiana in attacco anche se sembra più probabile la presenza di Hojlund accanto a Zapata. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

Ultime, residue, chance di salvezza per la Cremonese che deve assolutamente vincere per provare ad abbandonare l'ultimo posto in classifica. La formazione di Ballardini deve, però, vedersela con un avversario ostico e in salute come l'Atalanta. Scelte quasi obbligate in attacco per i grigiorossi che schierano Tsadjout e Dessers. Ancora out Chiriches. La squadra di Gasperini ambisce ancora a un posto Champions: la quarta posizione occupata attualmente dal Milan dista soltanto tre lunghezze. L'allenatore della Dea ha molte possibilità di scelta in attacco: potrebbe ripresentarsi la coppia tutta colombiana composta da Muriel e Zapata anche se la soluzione più probabile appare quella con Hojlund accanto a Duvan. Gioca Pasalic da trequartista e Ederson a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Cremonese, Tsadjout-Dessers tandem d'attacco Continua il periodo no per Chiriches che ha giocato solo 20 minuti la gara amichevole contro la Spal. Altro giro e altro problema muscolare per il difensore greco. Tsadjout e Dessers sono in pole per una maglia in attacco. In mediana invece Benassi lotta con Galdames con il secondo che resta in leggero vantaggio. CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.