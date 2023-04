Serie A

L'Atalanta aggancia il Milan al quarto posto dopo la vittoria a Cremona per 3-1, in attesa del big match dei campioni d'Italia al Maradona contro il Napoli capolista. In zona Champions c'è anche l'Inter che cerca punti in casa contro la Fiorentina, mentre la Juventus affronta il Verona a Torino. In coda alla classifica, sempre più ultima la Cremonese ferma a 13 punti