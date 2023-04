statistiche

L’Empoli ha perso in tutte le ultime quattro partite di Serie A e nelle ultime due in casa non ha neanche segnato: i toscani non collezionano cinque ko di fila nel massimo torneo da aprile 2017 (sette in quel caso) e non hanno mai perso nella loro storia in Serie A tre gare casalinghe di fila senza andare a bersaglio.