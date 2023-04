L'Empoli torna alla vittoria dopo 4 ko di fila grazie a un rigore trasformato da Caputo: adesso la salvezza è vicinissima per la squadra di Zanetti, a +12 sulla zona retrocessione. Partita molto tattica, il Lecce non calcia mai in porta: per i giallorossi si tratta della quinta sconfitta consecutiva. Gara iniziata con un'ora di ritardo a causa di un principio di incendio negli spogliatoi, subito domato dai vigili del fuoco