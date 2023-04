Una partita ricchissima di occasioni finisce 1-0 per la Fiorentina. L'Inter ci prova in tutti i modi, dalle chance per Mkhitaryan e Lukaku nel primo tempo, a quelle per Lukaku (di nuovo), Barella (palo), Dumfries e Bellanova nella ripresa. Alla fine sono 2.8 (quindi quasi tre) gli Expected Goal nerazzurri, puniti dall'ex Milan Bonaventura. Fiorentina, comunque, ugualmente pericolosissima più volte nel corso della sfida. Per Inzaghi è il terzo ko di fila in campionato

LA CLASSIFICA