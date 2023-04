La Juventus affronta allo Stadium il Verona. Allegri cambia: in campo Cuadrado a destra e De Sciglio a sinistra. Confermata la presenza dal 1' di Barrenechea. In attacco Kean fa coppia con Milik. Nell'Hellas c'è Veloso a centrocampo, Gaich terminale offensivo con Duda e Lasagna alle spalle. Diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD