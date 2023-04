Monza-Lazio, le probabili formazioni: Sarri riabbraccia Immobile

Dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro contro la Fiorentina, la Lazio ha una grande occasione di allungare a +5 proprio sui nerazzurri e blindare, così, il suo secondo posto in classifica. La squadra di Sarri è in grande salute e ora può contare anche sul recupero di Ciro Immobile che sarà il terminale offensivo nel tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. In cabina di regia ci sarà Cataldi con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Il Monza ha l'obiettivo di dare ancora più lustro a un campionato finora estremamente positivo. Petagna certo di una maglia da titolare. Ballottaggio in avanti tra Caprari e Dany Mota. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Monza, Petagna gioca. Ballottaggio Caprari-Mota Ci sono davvero tanti squalificati in questo turno di campionato Pessina e Izzo sono tra questi e quindi l’XI titolare del Monza va gioco forza modificato. In difesa può quindi tornare Marlon che, con Pablo Marì e Caldirola, completerà il pacchetto arretrato della formazione lombarda. In mezzo al campo Machin e Sensi vanno verso la titolarità con Birindelli e Carlos Augusto sulle corsie esterne. Davanti sono in tre per due maglie con Petagna largamente favorito: Caprari e Dany Mota invece lottano. MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino