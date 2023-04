Gara fondamentale per la Roma, che all'Olimpico sfida la Sampdoria con l'obiettivo di agganciare l'Inter in zona Champions. I blucerchiati cercano punti per continuare a mantenere vive le residue speranze di salvezza. In emergenza in difesa, Mourinho cambia modulo e si schiera con la linea a 4: Zalewski e Spinazzola esterni bassi, mentre Abraham vince il ballottaggio con Belotti in avanti. Stankovic sceglie Ravaglia in porta. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, sul canale 214 del telecomando Sky alle 18