Grande occasione per la Lazio per allungare al secondo posto in classifica dopo la sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina. Sarri lascia Immobile in panchina e si affida ancora al tridente con Felipe Anderson prima punta. Palladino recupera Rovella e lo schiera in mezzo al campo con Sensi trequartista assieme a Caprari alle spalle di Petagna. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15