Sassuolo e Torino intendono migliorare la propria classifica e si sfidano al Mapei nel match che chiude la 28^ giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono in ritardo di un punto rispetto ai diretti avversari e con un successo potrebbero superarli in classifica. Dionisi recupera Ruan in difesa, affiancherà Erlic. Pinamonti sta bene e sarà regolarmente in campo. Per quanto riguarda il Torino, Juric deve fare di necessità virtù a causa di diverse assenze. A centrocampo c'è Linetty mentre Vlasic e Radonjic agiranno alle spalle di Sanabria. In caso di successo i granata aggancerebbero all'ottavo posto la Fiorentina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD