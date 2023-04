Milan-Empoli 0-0: video, gol e highlights

Il Milan non riesce a trovare il gol e non va oltre il pari interno con l'Empoli. Pioli fa turnover in vista dei quarti di Champions e nel primo tempo la più grande occasione capita a Rebic. Origi impalpabile. Nella ripresa Var protagonista: prima cancella un rigore concesso dall'arbitro per un tocco di braccio che non c'è, poi, dopo un palo di Florenzi e un miracolo di Perisan su Brahim Diaz, annulla all'89' un gol a Giroud per un fallo di mano del francese. I rossoneri restano terzi a +1 dall'Inter

