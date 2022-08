Lazio-Inter, le probabili formazioni: dubbio Gosens-Dimarco

La sfida dell'Olimpico chiuderà il sabato di Serie A. Sarri ha tutti gli uomini a disposizione, gioca Basic a centrocampo mentre Pedro e Zaccagni sono in ballottaggio. Conferme anche per Simone Inzaghi che deve scegliere chi tra Dimarco e Gosens giocherà sulla sinistra. Diretta sull'app di DAZN, su ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky alle 20.45 Condividi

E' già big match alla terza giornata di campionato tra Lazio e Inter. La squadra di Simone Inzaghi (ex di turno) è attesa a confermare quanto di buono fatto nelle prime due giornate di campionato. L'Inter ha collezionato due successi battendo Lecce (2-1) e Spezia (3-0). Per quanto riguarda la formazione di Sarri che ha ottenuto i primi tre punti alla prima giornata battendo il Bologna, la Lazio è reduce dal pareggio senza reti all'Olimpico di Torino. Si gioca alle 20.45, gara in diretta sull'App di DAZN e su ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky.

Lazio, unico dubbio è la scelta tra Pedro e Zaccagni Non ci sono problemi di formazione per Sarri che può contare su tutti i suoi effettivi a disposizione per la sfida all'Inter. La Lazio potrebbe riproporre la stessa formazione che ha impattato a Torino 0-0. A centrocampo dovrebbe giocare Basic e non Vecino, in avanti Pedro in ballottaggio con Zaccagni. Le altre due caselle del tridente saranno occupate inevitabilmente da Ciro Immobile e Felipe Anderson. LAZIO (probabile formazione) 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri