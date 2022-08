La gara dell'U-Power Stadium apre la terza giornata del campionato di Serie A. Il Monza non ha avuto un avvio particolarmente felice in questa stagione e per i primi storici punti in A si affida a Sensi, mentre parte out Pessina. Sottil invece punta sul rientro dal primo minuto di Beto. Diretta sull'app di DAZN e ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky alle 18.30