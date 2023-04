Termina in parità al Dall'Ara, 1-1 della squadra di Pioli che aveva cambiato 10 giocatori su 11 rispetto alla sfida di Champions col Napoli. Partenza shock per i rossoneri, sotto dopo 33 secondi col gol di Sansone. Tentativi di Rebic e Florenzi, gran gol da fuori area di Pobega per il pareggio. Nella ripresa ci provano ancora Rebic e Pobega come Diaz, proteste del Milan per un presunto rigore non concesso all'89' (tocco col braccio in area di Lucumì).