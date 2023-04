Dopo il bel successo di Lisbona in Champions, l'Inter vuole ripartire in campionato. A San Siro arriva un Monza che ha una posizione di classifica tranquilla. Inzaghi manda in campo la coppia d'attacco Correa-Lukaku, a centrocampo gioca Asllani al posto di Brozovic. Gosens a sinistra. Palladino sceglie Mota come terminale offensivo, alle sue spalle Colpani e Sensi. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD