Barone, Fiorentina: "Siamo in un buon periodo, dove bisogna giocare bene tutte le partite. Soprattutto serve adrenalina, oggi è una partita molto delicata. Bisogna stare attenti a ogni dettaglio. Sarà molto sentita, è una gara che nell’ultima occasione ha visto il nostro presidente ricevere dei cori di razzismo. Non deve succedere in qualsiasi posto d’Italia e del mondo, perché il razzismo non va bene. Abbiamo commesso qualche errore da quando siamo arrivati, ma abbiamo anche programmato molto. Sulla squadra, su Italiano, abbiamo creduto in tutti e ci troviamo in questo periodo che è molto bello. Abbiamo perso parecchi punti, ci siamo abituati alle tre competizioni e ne è venuto fuori tutto ciò. Ma bisogna stare attenti perché basta un episodio a far cambiare tutto".