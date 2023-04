Dopo la bella vittoria contro il Benfica, l'Inter era attesa a una risposta anche in campionato. La squadra di Inzaghi perde in casa con il Monza 1-0 e non approfitta del pari del Milan. Gara sottoritmo a San Siro, l'Inter ci prova con Lukaku, Correa e Barella. Nella ripresa ancora il belga pericoloso ma non centra la porta. Mota sfiora il vantaggio per il Monza e Caldirola lo concretizza con un colpo di testa che decide il match. Nerazzurri a -2 dal Milan quarto, il Monza sale a 38