La Lazio affronta lo Spezia e vuole proseguire la sua marcia al secondo posto della classifica e consolidare la sua posizione al riparo da eventuali ritorni delle inseguitrici. Sarri schiera Immobile dal 1' nonostante non sia al 100%. Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo. Spezia con il tridente Nzola, Verde, Gyasi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD