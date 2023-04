Primo bis stagionale per la Cremonese: dopo il successo esterno sul campo della Sampdoria, allo Zini un gol di Dessers all'inizio del match è sufficiente per regolare l'Empoli di Zanetti. L'ex Feyenoord sfrutta un bellissimo assist di Sernicola per segnare il sesto gol in campionato. Nella ripresa lo stesso Sernicola e Tsadjout sfiorano il raddoppio. L'Empoli attacca molto, ma non impensierische granchè Carnesecchi. Grigiorossi a -7 dalla salvezza