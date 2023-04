La Lazio conquista il quarto successo consecutivo in campionato e consolida il secondo posto in classifica. La squadra di Sarri batte al Picco lo Spezia per 3-0. Partono bene i padroni di casa che colpiscono la traversa con Bourabia. Ma con il passare dei minuti la Lazio viene fuori: Ampadu stende Felipe Anderson, è rigore che Immobile trasforma. Nella ripresa Felipe Anderson firma il 2-0 e nel finale Marcos Antonio chiude la gara con il terzo gol dei suoi

LE PAGELLE