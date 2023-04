intervallo!

Termina un primo tempo molto intenso al Gewiss. Gara bloccata tatticamente per lunghi tratti. Pochissime le occasioni da gol. Fa qualcosina in più l'Atalanta grazie a Ederson che sembra in palla. La Roma prova a rispondere con una conclusione respinta di Pellegrini e con un tentativo di Zalewski. Sul finire di primo tempo la rete del vantaggio bergamasco con Zapata che lavora un buon pallone, lo crossa per Pasalic che di sinistro al volo fulmina Rui Patricio