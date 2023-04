Tre punti fondamentali per la squadra di Baroni nella corsa salvezza: Udinese battuta 1-0 e Verona terzultimo provvisoriamente lontano 5 punti. Chance in avvio per Strefezza e Oudin. Tentativi di Bijol e Lovric oltre a Walace. In un minuto Di Francesco si divora il gol e poi si vede annullare il vantaggio per fuorigioco. Lo trova Strefezza su rigore, concesso dal Var per il contrasto tra Udogie e Gendrey. Falcone salva su Ehizibue