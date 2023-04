Occorreva una vittoria per rispondere al successo del Lecce e soprattutto per tenere a distanza il Verona. Lo Spezia perde in casa con il Monza e complica il suo cammino verso la salvezza. La squadra di Semplici sfiora il vantaggio con Kovalenko. Ciurria segna per il Monza e Amian sfiora il pari. Nella ripresa, lo Spezia prova a riequilibrare il match ma senza costrutto e nel finale Carlos Augusto chiude la gara sul 2-0

PAGELLE