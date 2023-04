Roma, le scelte di Mourinho

Mou si inventa il doppio centravanti: Abraham e Belotti giocano in coppia in attacco. Dybala parte dalla panchina, probabile uno spezzone di gara per lui. Pellegrini arretra a centrocampo ma farà da raccordo con l'attacco. In difesa manca Smalling: con Mancini e Ibanez c'è Kumbulla. A destra Celik preferito a Zalewski per cercare di arginare Theo e Leao su quella fascia.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All. Mourinho