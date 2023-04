Spezia-Monza, le probabili formazioni: torna titolare Verde

Per la sfida contro il Monza, Semplici deve rinunciare a Maldini. Al suo posto gioca Verde. Palladino sembra orientato a schierare Mota in attacco anziché Petagna mentre non si tocca la coppia di centrocampisti centrali composta da Pessina e Rovella. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

Dopo il match del Via del Mare, sarà determinante ai fini della corsa salvezza anche la sfida del Picco tra Spezia e Monza. La squadra di Semplici è tallonata da vicinissimo dal Verona distante solo un punto ma ha anche una sola lunghezza di distacco sul Lecce. Dunque, Semplici si auspica una vittoria contro il Monza per proseguire il percorso verso la permanenza in Serie A. L'allenatore dei liguri dovrà certamente rinunciare a Daniel Maldini, al suo posto maglia da titolare per Verde. Il Monza arriva al 'Picco' dopo il successo in rimonta sulla Fiorentina. La squadra di Palladino vuole continuare ad arricchire una stagione già piena di soddisfazioni. In attacco Mota favorito su Petagna, nessun dubbio sulla coppia di centrocampisti Pessina-Rovella. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Spezia, Verde in odore di promozione La situazione in zona retrocessione si è complicata non poco per la squadra di Semplici che vuole ovviamente tornare alla vittoria. Il tecnico dei liguri monitora la situazione di Dragowski e Zurkowski, possibili recuperi. Chi sicuramente non ci sarà contro il Monza è Daniel Maldini: lesione al bicipite femorale per il fantasista scuola Milan che avrà bisogno di almeno due settimane di stop. Davanti quindi maglia quasi sicura per Daniele Verde. Bastoni balla tra difesa e centrocampo. Dietro si candida anche Reca mentre al centro rientra Ampadu che avrà come al solito Nikolaou al proprio fianco. In mediana rischia Esposito. SPEZIA (4-3-3), la probabile formazione: Zoet; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici