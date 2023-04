Vietato sbagliare al Via del Mare per il Lecce, quintultimo a +2 sul Verona, che ospita l'Udinese. Il match che apre la 32^ giornata di Serie A ammette un solo risultato per la squadra di Baroni, che non vince da nove turni (2-1 a Bergamo) dove ha perso ben sette volte. Molto più tranquillo Sottil, decimo a quota 42 punti