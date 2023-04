Ennesima sfida tra allievo e maestro, con il croato che è stato prima giocatore e poi collaboratore di Gasp. Per la gara contro l'Atalanta, Juric perde Radonjic: il serbo fuori un mese per una lesione al retto femorale sinistro. Al suo posto Karamoh. Gasperini conferma la formazione che ha battuto la Roma, rimandando il turnover alla sfida infrasettimanale contro lo Spezia. Diretta su Sky Sport Uno e Calcio alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo aver battuto le due squadre di Roma nell’ultimo turno, Torino e Atalanta si affrontano nel match del sabato sera di questo 32simo turno di Serie A. Nell’ultima giornata il Toro è tornato a vincere dopo 4 giornate di digiuno: la squadra di Juric è andata a vincere a Roma contro la Lazio, grazie a un gol di Ilic. Erano due invece le giornate consecutive senza vittorie per l’Atalanta, prima della gara vinta sulla Roma: Gasperini ha avuto la meglio sulla squadra di Mourinho, vincendo per 3-1 nel posticipo del lunedì della 31esima giornata. Per l’Atalanta, a quota 52 punti, ci sono ancora ambizioni di qualificazione europea. Il Torino, a 42 punti, vuole provare a migliorare la quota 50 punti raggiunta la scorsa stagione. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.