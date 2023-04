Le scelte di Gasperini

Il tecnico nerazzurro conferma in blocco la squadra che ha battuto la Roma lunedì sera, ma con un'eccezione. Gioca Hojlund e non Zapata come centravanti: confermati invece i due trequartisti Pasalic e Koopmeiners con Ederson in mediana al fianco di de Roon. Zappacosta e Maehle sulle fasce, mentre in difesa Djimsiti ha recuperato da un acciacco e gioca con Toloi e Scalvini. Sportiello di nuovo preferito a Musso in difesa