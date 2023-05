Statistiche e curiosità

L’Empoli è rimasto imbattuto in nove degli ultimi 10 match contro il Bologna in Serie A (6 vittorie, 3 pareggi). In aggiunta, dopo il successo nella gara d’andata per 1-0, i toscani potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i rossoblù per la prima volta in Serie A.