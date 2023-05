Pozzo a Sky: "Noi giochiamo per vincere"

In esclusiva ai microfoni di Sky, è intervenuto prima della partita il patron dell'Udinese, Pozzo: "Il Napoli ha fatto un campionato straordinario, non sono esperto in statistiche ma non ne ricordo di simili in passato. Virtualmente ha già vinto lo scudetto. Noi speriamo di vincere perché come ogni partita giochiamo per cercare di vincere"