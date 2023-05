Spalletti dovrebbe confermare i titolarissimi per la sfida che potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto agli azzurri. Ufficialmente non convocati - ma partiti con la squadra - Mario Rui e Politano. Elmas jolly: opzione sia come mezzala al posto di Zielinski che come ala nel tridente. Sottil recupera Beto ma per la panchina: c'è Nestorovski al centro dell'attacco.