Il sabato della 34^ giornata di Serie A si chiude con la sfida salvezza dello Zini. Semplici schiera Agudelo dal 1' nel tridente completato da Gyasi e Shomurodov. Nikolaou spostato a sinistra con Wisnieski centrale. Out Bastoni nel riscaldamento: gioca Esposito. Ballardini propone Ciofani come terminale offensivo, c'è Okereke, Castagnetti sostituisce Pickel. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD