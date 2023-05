Serie A

Il campionato emette un altro verdetto, con l'aritmetica retrocessione della Sampdoria, che torna in B dopo 11 stagioni di A. Decisivo il ko con l'Udinese. L'Empoli vince lo scontro diretto con la Salernatana e si allontana dalla zona rossa. Ma in coda si rilanciano anche Cremonese e Verona. Lotta Champions: punti preziosi per Juve, Inter e Milan che vincono tre importanti scontri diretti. Ecco la classifica completa della Lega Serie A