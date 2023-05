Ottavo posto obiettivo di entrambi ma per il momento lo raggiunge il Bologna che con il pari del Mapei per 1-1 aggancia a 46 Fiorentina, Monza, Udinese e Torino. Parte bene la squadra di Motta ma il Sassuolo passa grazie a una conclusione di destro di Berardi. Sul finire di primo tempo, i rossoblu concretizzano la mole di gioco prodotta con un tiro all'incrocio dei pali di Dominguez. Nella ripresa gara bloccata e poche occasioni. Termina in parità. Sassuolo a 44

PAGELLE