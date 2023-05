Paulo Sousa ritrova Bradaric sulla corsia di sinistra mentre in attacco sembra Piatek il favorito per il ruolo di riferimento centrale. Anche Kastanos in campo. Gasperini ha gli uomini contati, lo squalificato Maehle sarà sostituito da Soppy. in attacco rientra Hojlund ma sarà Zapata il terminale offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15

La sida dell'Arechi tra Salernitana e Atalanta apre il sabato della 35^ giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta di Empoli, la Salernitana vuole conquistare punti per rimanere tranquilla in vista delle ultime partite e dell'obiettivo salvezza. Paulo Sousa potrebbe confernare al centro dell'attacco Piatek. Rientra Bradaric che giocherà sulla corsia di sinistra. L'Atalanta deve riscattare il ko contro la Juve per continuare a rimanere in scia alle pretendenti a un posto Champions. Tuttavia, Gasperini deve fare di necessità virtù a causa delle numerose assenze per infortunio. Maehle è squalificato e sulla sinistra giocherà Soppy. Hojlund torna a disposizione ma la senazione è che ci sarà Zapata al centro dell'attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.