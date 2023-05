All'Arechi l'Atalanta cerca l'aggancio in classifica al Milan, per continuare a credere in una corsa Champions che si è fatta difficile; la Salernitana, però, non è ancora salva. Paulo Sousa recupera Bradaric e sceglie Piatek in attacco, con Botheim-Dia alle sue spalle. Gasperini parte ancora con Zapata davanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15