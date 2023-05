Rebecca Corsi sui giovani dell'Empoli

Per l'Empoli ha parlato Rebecca Corsi (vicepresidente e ad): "Zanetti è stato fondamentale per questo percorso. Se un allenatore non crede nei giovani è difficile che possa lavorare con noi. Siamo ancora in tensione, finché non raggiungeremo la salvezza non ci diamo pace. I nostri giovani ambiti dalle big? Vuol dire che sono bravi, ma ne parliamo magari quando è finita la stagione...".