Il Bologna ha infilato una serie di sei match consecutivi senza alcuna vittoria (4 pareggi, 2 sconfitte) in campionato per la prima volta dal periodo tra aprile-maggio 2021 (sette in quel caso). I rossoblù potrebbero inoltre pareggiare tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2021 (cinque in quell’occasione)