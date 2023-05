Partita a senso unico quella dello Zini vinta dal Bologna per 5-1. Rossoblù avanti con Arnautovic, raddoppia poco dopo Ferguson e arriva anche il terzo gol prima dell'intervallo con la sesta marcatura stagionale di Posch. Nella ripresa il copione non cambia: segna Orsolini (poi espulso per doppia ammonizione) in contropiede, all'80' in rete anche Sansone prima dell'inutile rete di Ciofani. Lombardi vicini alla retrocessione in Serie B