Si è chiuso il dibattimento presso la Corte federale di Appello della Figc nell'ambito del processo per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze: il Procuratore Chiné nella sua requisitoria ha chiesto 11 punti di penalizzazione per il club bianconero. La Corte è in camera di consiglio, la sentenza attesa in serata. Tutte le news live