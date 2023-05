Le motivazioni del Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia, in 75 pagine, aveva reso note le motivazioni della sentenza sul processo plusvalenze per la Juventus che in terzo grado ha visto la restituzione temporanea dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri in attesa di una nuova pronuncia della Corte di Appello Federale. L'impianto dell'accusa è confermato, possibile una riduzione della penalizzazione nei confronti del club ma l’Europa è a rischio